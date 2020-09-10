"Зуб болит ужасно". Жена Ярошенко рассказала о проблемах мужа со здоровьем в тюрьме США

Супруга российского лётчика Константина Ярошенко, находящегося в американской тюрьме, рассказала об усугубившихся проблемах мужа с зубами.

— Зуб у Константина болит ужасно. Говорит, что потерпит немного и пойдет вырывать, потому что сил терпеть уже нет, — приводит слова Виктории ТАСС.

Женщина уточнила, что это единственный зуб, которым её супруг может разжёвывать пищу, а после его удаления жевать станет попросту нечем.

По словам Виктории, обезболивающие, которые Ярошенко дают в тюрьме, не помогают, а администрация формально относится к состоянию здоровья россиянина. При этом в июне лётчику предлагали удалить зуб, а после отказа его запломбировали, не проведя необходимых процедур.