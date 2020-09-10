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"Зуб болит ужасно". Жена Ярошенко рассказала о проблемах мужа со здоровьем в тюрьме США

В июне лётчику запломбировали зуб без необходимых процедур.

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Константин Ярошенко. Фото © ИТАР-ТАСС

Супруга российского лётчика Константина Ярошенко, находящегося в американской тюрьме, рассказала об усугубившихся проблемах мужа с зубами.

Зуб у Константина болит ужасно. Говорит, что потерпит немного и пойдет вырывать, потому что сил терпеть уже нет, — приводит слова Виктории ТАСС.

Женщина уточнила, что это единственный зуб, которым её супруг может разжёвывать пищу, а после его удаления жевать станет попросту нечем.

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По словам юриста, в их судьбе назревает "хорошая перспектива".

По словам Виктории, обезболивающие, которые Ярошенко дают в тюрьме, не помогают, а администрация формально относится к состоянию здоровья россиянина. При этом в июне лётчику предлагали удалить зуб, а после отказа его запломбировали, не проведя необходимых процедур.

Напомним, Ярошенко отбывает тюремное заключение в США с 2011 года. Он был приговорён к 20 годам по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Свою вину россиянин отрицает и считает дело полностью сфабрикованным. Мужчина неоднократно подавал прошения об освобождении из-за ухудшения здоровья, но получал отказ.

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