"Зуб болит ужасно". Жена Ярошенко рассказала о проблемах мужа со здоровьем в тюрьме США

Супруга российского лётчика Константина Ярошенко, находящегося в американской тюрьме, рассказала об усугубившихся проблемах мужа с зубами.
— Зуб у Константина болит ужасно. Говорит, что потерпит немного и пойдет вырывать, потому что сил терпеть уже нет, — приводит слова Виктории ТАСС.
Женщина уточнила, что это единственный зуб, которым её супруг может разжёвывать пищу, а после его удаления жевать станет попросту нечем.
Адвокат рассказал о сдвигах в процессе обмена Ярошенко и БутаПо словам юриста, в их судьбе назревает "хорошая перспектива".
По словам Виктории, обезболивающие, которые Ярошенко дают в тюрьме, не помогают, а администрация формально относится к состоянию здоровья россиянина. При этом в июне лётчику предлагали удалить зуб, а после отказа его запломбировали, не проведя необходимых процедур.
Напомним, Ярошенко отбывает тюремное заключение в США с 2011 года. Он был приговорён к 20 годам по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Свою вину россиянин отрицает и считает дело полностью сфабрикованным. Мужчина неоднократно подавал прошения об освобождении из-за ухудшения здоровья, но получал отказ.