"Государственное преступление". Депутат Рады сравнил политику Зеленского и Порошенко

Решение Центральной избирательной комиссии Украины отменить проведение местных выборов на некоторых территориях Донецкой и Луганской областей является государственным преступлением президента Владимира Зеленского. Такое заявление сделал сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь", депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

— Ни отмороженный Порошенко, никто другой не лишал права голоса полмиллиона граждан Украины! Это государственное, конституционное преступление, в котором виноват президент Украины Владимир Зеленский и его Офис, — приводятся слова парламентария на сайте фракции.

Он напомнил, что жители региона обладали правом голоса и на президентских, и на парламентских выборах, а сейчас его у них отбирают.

Рабинович посчитал, что власть не пойдёт на полную отмену местных выборов, и призвал всех голосовать против партии действующего главы государства.