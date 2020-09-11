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"Государственное преступление". Депутат Рады сравнил политику Зеленского и Порошенко

Поводом послужили последние решения президента касаемо Донецкой и Луганской областей.

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Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO, © ТАСС / Evgen Kotenko / Ukrinform via ZUMA Wire

Решение Центральной избирательной комиссии Украины отменить проведение местных выборов на некоторых территориях Донецкой и Луганской областей является государственным преступлением президента Владимира Зеленского. Такое заявление сделал сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь", депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Ни отмороженный Порошенко, никто другой не лишал права голоса полмиллиона граждан Украины! Это государственное, конституционное преступление, в котором виноват президент Украины Владимир Зеленский и его Офис, — приводятся слова парламентария на сайте фракции.

На Украине сообщили о тайных встречах Порошенко с главой офиса Зеленского в элитном бутике одежды

Утверждается, что состоялось не менее четырёх таких встреч.

Он напомнил, что жители региона обладали правом голоса и на президентских, и на парламентских выборах, а сейчас его у них отбирают.

Рабинович посчитал, что власть не пойдёт на полную отмену местных выборов, и призвал всех голосовать против партии действующего главы государства.

Ранее Лайф сообщал, что депутата "Слуги народа" исключили из партии за критику Зеленского.

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