Российским магазинам предложили ввести двойные ценники

Союз потребителей России направил в Минпромторг предложение о введении в магазинах новых видов ценников, которые обяжут продавцов и производителей указывать не только стоимость единицы товара, но и её главные характеристики — единицы веса или объёма. На данный момент продавцы сами вправе выбирать, что указывать на ценнике — стоимость единицы товара или единицы веса.

Как сообщает издание "Известия", министерство уже сформировало документ по данному проекту изменений правил розничной торговли, он проходит общественные слушания.

Как пояснил журналистам президент Союза потребителей Пётр Шелищ, нововведение не позволит производителям обманывать покупателей или вводить их в заблуждение. Например, когда под видом литра молока продаётся лишь 950 мл. Но, по предварительным данным, чиновники Минпромторга скептически отнеслись к предложению.

— Инициатива может привести к перегруженности ценников излишней информацией. Есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места, — сказал "Известиям" замглавы ведомства Виктор Евтухов.