Папа римский назвал секс и еду божественными удовольствиями

Папа римский Франциск назвал удовольствие от секса с любимым человеком или хорошей еды божественными. Об этом со ссылкой на книгу итальянского писателя Карло Петрини TerraFutura, где опубликованы высказывания понтифика, сообщает телеканал RTE.

— Удовольствие приходит непосредственно от Бога, оно не является ни католическим, ни христианским, ни чем-либо ещё, оно просто божественное, — отметил Франциск.

По словам понтифика, хоть церковь и осуждала всегда "бесчеловечное, грубое и вульгарное удовольствие", она принимала простое, человеческое и нравственное. Как отражение своих взглядов на эту тему он посоветовал посмотреть датский фильм 1987 года "Пир Бабетты".

Глава Римско-католической церкви добавил, что отрицающая чувства чрезмерная мораль является неправильной трактовкой христианского послания. Сексуальное удовольствие, по его мнению, придаёт любви красоту и служит гарантией продолжения рода, а наслаждение, получаемое от еды, служит здоровью человека. Изгнание этих базовых аспектов жизни "причинило огромный вред, который можно ощутить и сегодня", заключил папа римский.