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Папа римский назвал секс и еду божественными удовольствиями

По его словам, чрезмерная мораль является неправильной трактовкой христианского послания.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Andrew Medichini

Папа римский Франциск назвал удовольствие от секса с любимым человеком или хорошей еды божественными. Об этом со ссылкой на книгу итальянского писателя Карло Петрини TerraFutura, где опубликованы высказывания понтифика, сообщает телеканал RTE.

Удовольствие приходит непосредственно от Бога, оно не является ни католическим, ни христианским, ни чем-либо ещё, оно просто божественное, — отметил Франциск.

По словам понтифика, хоть церковь и осуждала всегда "бесчеловечное, грубое и вульгарное удовольствие", она принимала простое, человеческое и нравственное. Как отражение своих взглядов на эту тему он посоветовал посмотреть датский фильм 1987 года "Пир Бабетты".

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Она также отметила, что стоит избегать поцелуев с партнёром.

Глава Римско-католической церкви добавил, что отрицающая чувства чрезмерная мораль является неправильной трактовкой христианского послания. Сексуальное удовольствие, по его мнению, придаёт любви красоту и служит гарантией продолжения рода, а наслаждение, получаемое от еды, служит здоровью человека. Изгнание этих базовых аспектов жизни "причинило огромный вред, который можно ощутить и сегодня", заключил папа римский.

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