Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Во Владивостоке пособницу террористов приговорили к восьми годам колонии

Суд учёл смягчающие обстоятельства и назначил ей минимально возможное наказание.

172

Фото © Pixabay

Во Владивостоке суд приговорил к восьми годам колонии общего режима гражданку Узбекистана, признав её виновной в содействии террористической деятельности. Об этом сообщает антитеррористическая комиссия Приморского края.

Женщина проживала во Владивостоке с 2012 года. В социальной сети она познакомилась с приверженцем радикальной идеологии, который рассказал ей, что в Сирии идёт война, и убедил перевести ему деньги. В результате она перевела на счёт террориста 95 тысяч рублей, которые тот потратил на покупку оружия.

Суд учёл, что женщина пришла сама с повинной, ранее не судимая, имеет двух малолетних детей. Отмечается, что восемь лет — минимальное наказание по данной статье.

ФСБ задержала 20 подпольных оружейников в девяти регионах России

У злоумышленников нашли 83 единицы огнестрельного оружия, 16 гранат и более пяти тысяч патронов.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала финансистов террористов в пяти регионах России.

Выбор редакции

Loading...