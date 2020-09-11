Во Владивостоке пособницу террористов приговорили к восьми годам колонии

Во Владивостоке суд приговорил к восьми годам колонии общего режима гражданку Узбекистана, признав её виновной в содействии террористической деятельности. Об этом сообщает антитеррористическая комиссия Приморского края.

Женщина проживала во Владивостоке с 2012 года. В социальной сети она познакомилась с приверженцем радикальной идеологии, который рассказал ей, что в Сирии идёт война, и убедил перевести ему деньги. В результате она перевела на счёт террориста 95 тысяч рублей, которые тот потратил на покупку оружия.