Во Владивостоке пособницу террористов приговорили к восьми годам колонии

Во Владивостоке суд приговорил к восьми годам колонии общего режима гражданку Узбекистана, признав её виновной в содействии террористической деятельности. Об этом сообщает антитеррористическая комиссия Приморского края.
Женщина проживала во Владивостоке с 2012 года. В социальной сети она познакомилась с приверженцем радикальной идеологии, который рассказал ей, что в Сирии идёт война, и убедил перевести ему деньги. В результате она перевела на счёт террориста 95 тысяч рублей, которые тот потратил на покупку оружия.
Суд учёл, что женщина пришла сама с повинной, ранее не судимая, имеет двух малолетних детей. Отмечается, что восемь лет — минимальное наказание по данной статье.
ФСБ задержала 20 подпольных оружейников в девяти регионах РоссииУ злоумышленников нашли 83 единицы огнестрельного оружия, 16 гранат и более пяти тысяч патронов.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала финансистов террористов в пяти регионах России.