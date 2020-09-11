В Японии предложили ударить ядерными ракетами по России, чтобы вернуть Курилы

В комментариях к статье на сайте Yahoo News Japan о решении премьер-министра Синдзо Абэ покинуть свою должность жители Японии высказали весьма резкое мнение касательно Курильских островов.
По мнению автора материала, переведённого порталом "Иносми", Россия неоднозначно отреагировала на уход Абэ. Журналист считает, что Москва пытается оказывать давление на будущего премьера в случае сохранения подхода Токио, согласно которому "сначала решение вопроса о принадлежности южных Курильских островов, потом мирный договор".
Некоторые читатели в комментариях предложили довольно радикальные методы решения политических разногласий.
"Северные территории" нам ничем, кроме войны, не вернуть. Россию можно будет победить, если ударить ядерными ракетами, ну если не по её столице, то хотя бы по военным базам
Не хотят возвращать острова — не надо! Никаких переговоров с русскими! Подождём, пока Россия сама не загнётся!
"Россия должна ответить за разбойничьи действия". Японцы возмутились из-за материалов об освобождении КурилОдин из жителей Страны восходящего солнца выразил мнение, что Сибирь опустеет, как только Япония прекратит экспорт в Россию "подержанного автомобильного старья".
Пора перестать играть в добрячков и предоставлять экономическую помощь этой стране, не заслуживающей никакого доверия!
Японии нужно твёрдо примкнуть к США и Западу и приложить все силы к международной изоляции России и санкциям против неё. Это и будет самая эффективная политика нового японского премьера против Москвы
Ранее сенатор Алексей Пушков оценил споры о принадлежности Курильских островов после голосования по поправкам к конституции, уточнив, что "вопрос закрыт".