В России предложили доказывать нелегальный оборот алкоголя с помощью спутников

Фотографии со спутников могут стать доказательством работы нелегальных заводов по производству алкогольной продукции. Соответствующий законопроект разрабатывают глава Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов и его первый заместитель Сергей Рябухин.
В тексте документа, который цитирует ТАСС, отмечается, что должностные лица имеют право следить и анализировать деятельность юридического лица в области производства, поставок, закупок и перевозки этилового спирта и готовой продукции, в том числе при помощи зондирования из космоса.
— Если завод просто стоит, демонтировать оборудование нельзя. Законопроект даст возможность использовать средства фотофиксации, в том числе с использованием ГЛОНАСС, как доказательство, что завод работает, — пояснил Рябухин.
Из-за нового закона с полок российских магазинов может пропасть импортный алкогольПроблема коснулась вина, шампанского и коньяка.
В настоящее время закрыть нелегальное предприятие можно только в случае непосредственного полицейского рейда, если правоохранители обнаружат его работающим. Согласно новой инициативе, спутники смогут зафиксировать активность вокруг завода, например подъезжающие и уезжающие машины, и это послужит основанием для его закрытия.
Рябухин добавил, что в настоящее время бюджет теряет около 80 миллиардов рублей из-за оборота нелегального алкоголя. Законопроект в числе прочего расширит полномочия регионов по контролю за подобными предприятиями.
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