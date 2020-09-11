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В России предложили доказывать нелегальный оборот алкоголя с помощью спутников

Сейчас основанием для закрытия незаконных заводов может стать только полицейский рейд.

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Фотографии со спутников могут стать доказательством работы нелегальных заводов по производству алкогольной продукции. Соответствующий законопроект разрабатывают глава Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов и его первый заместитель Сергей Рябухин.

В тексте документа, который цитирует ТАСС, отмечается, что должностные лица имеют право следить и анализировать деятельность юридического лица в области производства, поставок, закупок и перевозки этилового спирта и готовой продукции, в том числе при помощи зондирования из космоса.

Если завод просто стоит, демонтировать оборудование нельзя. Законопроект даст возможность использовать средства фотофиксации, в том числе с использованием ГЛОНАСС, как доказательство, что завод работает, пояснил Рябухин.

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Проблема коснулась вина, шампанского и коньяка.

В настоящее время закрыть нелегальное предприятие можно только в случае непосредственного полицейского рейда, если правоохранители обнаружат его работающим. Согласно новой инициативе, спутники смогут зафиксировать активность вокруг завода, например подъезжающие и уезжающие машины, и это послужит основанием для его закрытия.

Рябухин добавил, что в настоящее время бюджет теряет около 80 миллиардов рублей из-за оборота нелегального алкоголя. Законопроект в числе прочего расширит полномочия регионов по контролю за подобными предприятиями.

Ранее в Минздраве предложили повысить возраст продажи некрепкого алкоголя до 21 года.

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