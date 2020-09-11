Раскрыта новая схема обмана граждан под предлогом выплаты денежных компенсаций

Во время пандемии коронавируса активизировались мошенники, обещающие выплатить внушительную денежную компенсацию. Злоумышленники создают яркие сайты и дают им внушающее доверие название, рассказала старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталия Пшеничникова.

— Чаще всего рассказывают, что компенсацию можно получить за покупку лекарств и медицинских товаров, детских товаров, за покупку туров по России и даже выплаты на ребёнка, — объяснила эксперт в интервью агентству "Прайм".

Пшеничникова добавила, что человеку предлагается ввести свои данные в форму, чтобы узнать, какие выплаты ему якобы полагаются. Далее доверчивому пользователю показывают крупную сумму, которую он может получить, и просят выплатить немного денег за обработку запроса. Преподаватель отметила, что некоторые отправляют средства мошенникам сразу на многих подобных сайтах и теряют несколько тысяч рублей.

По словам эксперта, мошенники и дальше под разными предлогами будут выманивать деньги. Некоторые граждане сообщают им даже персональные данные банковской карты, после чего лишаются всех средств на счёте.

Пшеничникова порекомендовала тщательно проверять, действительно ли человеку положена выплата, причём на официальных сайтах, например на "Госуслугах". Она призвала не размещать свои данные на посторонних ресурсах, особенно платёжные или финансовые.