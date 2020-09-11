В США арестовали ученика за то, что он ходил в школу

В США арестовали старшеклассника, за то, что тот неоднократно появлялся в здании школы на Лонг-Айленде в знак протеста в дни, когда ему было назначено дистанционное обучение, сообщает издание The Washington Post.

17-летний Маверик Стоу был отстранён от занятий на пять дней за то, что явился во вторник в класс и продолжал появляться и следующие два дня, хотя его предупредили, что молодой человек должен сидеть дома. Он, однако, считает, что ученикам необходимо посещать очные занятия пять дней в неделю.

В среду школьника предупредили, что он будет арестован, если ещё раз появится в школе в неурочные дни, а в четверг полиция округа Саффолк привела угрозу в действие. 24 сентября парня ждёт суд.

— Мы всё ещё находимся в разгаре пандемии и будем соблюдать правила, установленные нашим правительством и представителями здравоохранения, чтобы обеспечить безопасность наших учеников и сотрудников. Как мы уже говорили, права мистера Стоу как учащегося не превосходят прав любого из остальных 8799, — заявил представитель школы Джеймс Монтальто.

В американских школах из-за коронавируса введена в действие система социального дистанцирования, когда в классе может находиться ограниченное количество обучающихся. Дети учатся дома и чередуют очное и заочное посещение. Руководство учебного заведения на Лонг-Айленде намерено полностью отменить личное посещение, если Стоу продолжит приходить в неустановленные дни.

— Я не думаю, что моего сына следовало арестовать. Мне, конечно, не нравилось видеть моего сына в наручниках, но я поддерживаю его на 1000%, — отметила мать Маверика Нора Каплан-Стоу.