В Японии пассажир самолёта заявил, что у него с собой бомба

Один из пассажиров самолёта японской авиакомпании Jetstar Japan был снят с рейса после того, как заявил о наличии у него взрывного устройства, сообщает агентство Kyodo.
По данным СМИ, вместе с другом мужчина сел у запасного выхода, и, когда бортпроводник попросил поднять ручную кладь, он сказал, что у него с собой бомба. В результата вылет самолёта с 140 пассажирами на борту пришлось задержать.
Злоумышленника отправили на допрос в полицию. Бомбы у него не оказалось.
Пассажир снял жуткое видео, как пламя освещает салон, пока пилот пытается экстренно посадить самолётВскоре после взлёта экипаж обнаружил серьёзную проблему.
Ранее Лайф сообщал, что в Японии самолёт совершил вынужденную посадку из-за пассажира без маски.
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