В Японии пассажир самолёта заявил, что у него с собой бомба

Один из пассажиров самолёта японской авиакомпании Jetstar Japan был снят с рейса после того, как заявил о наличии у него взрывного устройства, сообщает агентство Kyodo.

По данным СМИ, вместе с другом мужчина сел у запасного выхода, и, когда бортпроводник попросил поднять ручную кладь, он сказал, что у него с собой бомба. В результата вылет самолёта с 140 пассажирами на борту пришлось задержать.

Злоумышленника отправили на допрос в полицию. Бомбы у него не оказалось.