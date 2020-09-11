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В Японии пассажир самолёта заявил, что у него с собой бомба

Причины его действий пока не установлены.

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Фото © Pixabay

Один из пассажиров самолёта японской авиакомпании Jetstar Japan был снят с рейса после того, как заявил о наличии у него взрывного устройства, сообщает агентство Kyodo.

По данным СМИ, вместе с другом мужчина сел у запасного выхода, и, когда бортпроводник попросил поднять ручную кладь, он сказал, что у него с собой бомба. В результата вылет самолёта с 140 пассажирами на борту пришлось задержать.

Злоумышленника отправили на допрос в полицию. Бомбы у него не оказалось.

Пассажир снял жуткое видео, как пламя освещает салон, пока пилот пытается экстренно посадить самолёт

Вскоре после взлёта экипаж обнаружил серьёзную проблему.

Ранее Лайф сообщал, что в Японии самолёт совершил вынужденную посадку из-за пассажира без маски.

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