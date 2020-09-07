Пассажир снял жуткое видео, как пламя освещает салон, пока пилот пытается экстренно посадить самолёт

Спустя несколько минут после того, как самолёт авиакомпании Atlas Air вылетел с авиабазы Хикэм, Гавайи, на Гуам, пилот сообщил о неисправности одного из двигателей. Раздался хлопок, и перепуганные пассажиры увидели снаружи вспышки пламени. Один из них снял жуткий инцидент на видео, пишет ABC News. На кадрах можно видеть, как огонь освещает салон, погружённый во тьму, и прячущих головы людей.