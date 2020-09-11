Иностранцев обяжут сдавать отпечатки пальцев при нахождении в России более 30 дней

Иностранцев, находящихся в России более 30 дней, обяжут пройти процедуру дактилоскопии. После неё гражданам зарубежных стран выдадут ID-карту со сведениями о них и патентами на трудовую деятельность. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на начальника Главного управления МВД РФ по вопросам миграции Валентину Казакову.

Соответствующий проект, который войдёт в новую редакцию закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ", был представлен накануне в Общественной палате. Нововведение позволит заменить бумажные миграционные карты на электронные и даст возможность иностранцам менять причину нахождения на территории страны без выезда, как это происходит сейчас.

Кроме того, ID-карты исключат подделку и ситуацию, когда иностранец въезжает в Россию, но, например, в силу пандемии или иных обстоятельств не может её покинуть.

Концепция разрабатывается в рамках новой миграционной политики по поручению президента России Владимира Путина. Изменения коснутся не только выходцев из безвизовых стран, но и высококвалифицированных работников.