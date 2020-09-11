"Они решили его просто добить". В США россиянина Константина Ярошенко готовят к переводу в частную тюрьму

Российского лётчика Константина Ярошенко, который находится в заключении в США, готовят к переводу в частную тюрьму, сообщают "Известия" со ссылкой на его супругу Викторию.

— Если с ним что-то случится, никто не будет в ответе, ведь Правительство США теперь за него ответственности не несёт. Они решили его просто добить этим решением, — рассказала женщина.

Виктория добавила, что неизвестно, кто именно принял такое решение. По её словам, перспектива оказаться в частной тюрьме для Константина сейчас наихудшая. Женщина считает, что таким образом власти США стремятся заставить её мужа замолчать, не требовать освобождения и не подавать жалобы.

По словам адвоката лётчика, его уже направили в камеру для прохождения карантина. Алексей Тарасов рассказал РИА "Новости", что это маленькое одиночное помещение, где позвонить дают всего на пару минут, а в душ разрешают ходить не каждый день. Название тюрьмы и сроки перевода пока не называются.

— Всем известно, куда их переводят, а мне нет. Тем более зачем меня переводить, если никаких оснований для этого нет? Каждый перевод — это огромный стресс и потеря всех вещей, — рассказал россиянин своей семье в одном из последних писем.

Отмечается, что Виктория Ярошенко обратилась в Посольство РФ в США с просьбой решить этот вопрос и выяснить, на каких основаниях происходит перевод. Впрочем, "Известия" со ссылкой на дипломатический источник сообщают, что остановить процесс вряд ли удастся, раз решение уже принято американскими властями.