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"Они решили его просто добить". В США россиянина Константина Ярошенко готовят к переводу в частную тюрьму

Семья мужчины считает это худшим решением, поскольку теперь государство не будет нести за него ответственность.

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Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Российского лётчика Константина Ярошенко, который находится в заключении в США, готовят к переводу в частную тюрьму, сообщают "Известия" со ссылкой на его супругу Викторию.

Если с ним что-то случится, никто не будет в ответе, ведь Правительство США теперь за него ответственности не несёт. Они решили его просто добить этим решением, рассказала женщина.

Виктория добавила, что неизвестно, кто именно принял такое решение. По её словам, перспектива оказаться в частной тюрьме для Константина сейчас наихудшая. Женщина считает, что таким образом власти США стремятся заставить её мужа замолчать, не требовать освобождения и не подавать жалобы.

По словам адвоката лётчика, его уже направили в камеру для прохождения карантина. Алексей Тарасов рассказал РИА "Новости", что это маленькое одиночное помещение, где позвонить дают всего на пару минут, а в душ разрешают ходить не каждый день. Название тюрьмы и сроки перевода пока не называются.

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В июне лётчику запломбировали зуб без необходимых процедур.

Всем известно, куда их переводят, а мне нет. Тем более зачем меня переводить, если никаких оснований для этого нет? Каждый перевод — это огромный стресс и потеря всех вещей, — рассказал россиянин своей семье в одном из последних писем.

Отмечается, что Виктория Ярошенко обратилась в Посольство РФ в США с просьбой решить этот вопрос и выяснить, на каких основаниях происходит перевод. Впрочем, "Известия" со ссылкой на дипломатический источник сообщают, что остановить процесс вряд ли удастся, раз решение уже принято американскими властями.

Напомним, Константин Ярошенко отбывает тюремное заключение в США с 2011 года. Сейчас он находится в тюрьме Данбери, штат Коннектикут. Он был приговорён к 20 годам по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Свою вину россиянин отрицает и считает дело полностью сфабрикованным. Мужчина неоднократно подавал прошения об освобождении из-за ухудшения здоровья, но получал отказ.

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