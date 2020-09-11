СМИ: В Минтрансе РФ допустили возможность бесплатного проезда в общественном транспорте

Министерство транспорта России выпустило обновлённую стратегию, согласно которой проезд в общественном транспорте в России может стать бесплатным уже через 15 лет — к 2035 году, сообщает РБК.

План предполагает реализацию механизма "пользователь платит". Согласно ему, автомобилисты будут оплачивать проезд по дорогам регионального значения с 2025 года. С 2035 года планируется ввести взимание платы "со всех категорий пользователей дорог". Однако пока неизвестно, станет ли платным проезд на личном авто по всем российским дорогам.

В тексте документа отмечается, что этот механизм необходим в том числе и для стимулирования использования общественного транспорта и сокращения пользования личным в крупных городах. Внутри населённых пунктов Минтранс намерен побудить жителей использовать велосипеды и самокаты.