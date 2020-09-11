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"Нельзя оставлять без внимания". Кинолог рассказал, что делать при укусе бродячей собаки

Специалист настоятельно порекомендовал не пренебрегать вакцинацией от бешенства.

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что делать при укусе бездомной собаки. По его словам, важно не оставлять ситуацию без внимания и провести ряд профилактических мер.

В интервью РИА "Новости" специалист подчеркнул, что в первую очередь необходимо оказать самому себе первую помощь — остановить кровотечение, наложив жгут. Если прокушена артерия, то выше раны, если вена — ниже. Затем повреждения следует промыть проточной водой и обработать антисептиком наподобие перекиси водорода или хлоргексидина. Если же их под рукой нет, подойдёт обычное хозяйственное мыло, ведь в его составе есть щёлочь, которая обеззараживает и убивает болезнетворные бактерии.

Следующим шагом должно стать обращение в медицинское учреждение. Даже если укус не столь серьёзный, собака может страдать бешенством, поэтому необходимо пройти курс вакцинации. Голубев напомнил, что это смертельно опасная болезнь, которая не лечится, а лишь поддаётся профилактике.

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Также необходимо определить настроение животного.

Затем необходимо обратиться в полицию. Кинолог отметил, что если напала домашняя собака, её хозяина следует привлечь к ответственности. Если же укусило бродячее животное — поднять вопрос об отлове и помещении пса в приют.

Помните, что подобные ситуации нельзя оставлять без внимания. Только ваше небезразличное отношение может помочь решить эту проблему, — заключил Голубев.

Ранее Лайф сообщал, что в Забайкалье маленький ребёнок оказался в реанимации после нападения бродячей собаки.

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