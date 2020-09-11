"Нельзя оставлять без внимания". Кинолог рассказал, что делать при укусе бродячей собаки

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что делать при укусе бездомной собаки. По его словам, важно не оставлять ситуацию без внимания и провести ряд профилактических мер.

В интервью РИА "Новости" специалист подчеркнул, что в первую очередь необходимо оказать самому себе первую помощь — остановить кровотечение, наложив жгут. Если прокушена артерия, то выше раны, если вена — ниже. Затем повреждения следует промыть проточной водой и обработать антисептиком наподобие перекиси водорода или хлоргексидина. Если же их под рукой нет, подойдёт обычное хозяйственное мыло, ведь в его составе есть щёлочь, которая обеззараживает и убивает болезнетворные бактерии.

Следующим шагом должно стать обращение в медицинское учреждение. Даже если укус не столь серьёзный, собака может страдать бешенством, поэтому необходимо пройти курс вакцинации. Голубев напомнил, что это смертельно опасная болезнь, которая не лечится, а лишь поддаётся профилактике.

Затем необходимо обратиться в полицию. Кинолог отметил, что если напала домашняя собака, её хозяина следует привлечь к ответственности. Если же укусило бродячее животное — поднять вопрос об отлове и помещении пса в приют.

— Помните, что подобные ситуации нельзя оставлять без внимания. Только ваше небезразличное отношение может помочь решить эту проблему, — заключил Голубев.