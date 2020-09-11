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Исследователи определили самую "молодёжную" профессию в России

Последнее место в рейтинге самых популярных профессий среди молодого поколения заняли специалисты по выдаче кредитов или оформлению страховок.

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Профессия официанта оказалась самой молодёжной в России, 90% соискателей этой вакансии составляют люди в возрасте от 18 до 23 лет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

На втором месте — работа бариста, где на представителей так называемого поколения Z (люди, родившиеся в 2000 году и позже. — Прим. Лайфа) приходится 74% от резюме соискателей всех возрастов, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что значительный рост показателей наблюдается и среди медиков.

Замыкает тройку самых молодёжных профессий промоутер. Доля претендующих на эту позицию молодых людей составляет 70%. Практически столько же юношей и девушек (67%) хотят работать хостес в ресторанах и гостиницах.

Также среди молодёжи популярны вакансии консультантов (58%), продавцов-кассиров выходного дня (57%) и барменов (55%). Замкнули рейтинг андеррайтеры (специалисты по выдаче кредитов или оформлению страховок). На эту вакансию претендует 43% молодых людей среди всех соискателей.

Ранее Лайф называл тренды современной молодёжи России.

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