Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В российских регионах стартовало голосование на выборах

Избирательные участки уже открылись в четырёх субъектах РФ.

20

Фото © VK / Избирательная комиссия Камчатского края

В регионах России началось досрочное голосование перед единым днём голосования 13 сентября. Первыми избирательные участки открылись в Камчатском крае (23:00 мск 10 сентября), где проходят выборы губернатора.

К 03:00 по столичному времени голосование на выборах глав регионов началось в Еврейской автономной и Иркутской областях, а также в Магаданской области, где выбирают депутатов регионального парламента.

Эксперты ЭИСИ назвали главные плюсы многодневного голосования

Выборы в новом формате стартуют в стране уже завтра.

Напомним, ранее в Центральной избирательной комиссии заявили о полной готовности избирательной системы к многодневному голосованию.

Выбор редакции

Loading...