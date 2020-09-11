В российских регионах стартовало голосование на выборах

В регионах России началось досрочное голосование перед единым днём голосования 13 сентября. Первыми избирательные участки открылись в Камчатском крае (23:00 мск 10 сентября), где проходят выборы губернатора.

К 03:00 по столичному времени голосование на выборах глав регионов началось в Еврейской автономной и Иркутской областях, а также в Магаданской области, где выбирают депутатов регионального парламента.