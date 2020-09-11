СМИ: Полиция Италии считает, что утонувшая на Сардинии российская модель могла быть шпионкой

Британское издание The Sun со ссылкой на источники в итальянской полиции сообщило, что российская модель, утонувшая на Сардинии, могла участвовать в некой "шпионской миссии". Утверждается, что гибель девушки произошла возле одного из полигонов НАТО.

По данным СМИ, полиция нашла в лодке россиянки беспилотник, записи с которого её заинтересовали. Правоохранители намерены изучить материалы с дрона, а также с фотоаппарата и смартфонов.

— Мы должны убедиться, что это не было прикрытием для шпионской миссии, — заявил источник в полиции.