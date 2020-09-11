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СМИ: Полиция Италии считает, что утонувшая на Сардинии российская модель могла быть шпионкой

Правоохранители намерены проверить материалы с найденного в лодке беспилотника.

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Фото © Instagram / galinamodel

Британское издание The Sun со ссылкой на источники в итальянской полиции сообщило, что российская модель, утонувшая на Сардинии, могла участвовать в некой "шпионской миссии". Утверждается, что гибель девушки произошла возле одного из полигонов НАТО.

По данным СМИ, полиция нашла в лодке россиянки беспилотник, записи с которого её заинтересовали. Правоохранители намерены изучить материалы с дрона, а также с фотоаппарата и смартфонов.

Мы должны убедиться, что это не было прикрытием для шпионской миссии, — заявил источник в полиции.

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Несчастный случай произошёл несколько дней назад, когда девушка решила покататься вместе с парнем на лодке.

Напомним, трагедия произошла несколько дней назад. Пара арендовала резиновую лодку, и во время поездки девушка решила искупаться, однако вернуться на борт не смогла. Молодого человека удалось спасти. Позже стало известно, что родные россиянки не могут вернуть её тело на родину.

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