СМИ: Полиция Италии считает, что утонувшая на Сардинии российская модель могла быть шпионкой

Британское издание The Sun со ссылкой на источники в итальянской полиции сообщило, что российская модель, утонувшая на Сардинии, могла участвовать в некой "шпионской миссии". Утверждается, что гибель девушки произошла возле одного из полигонов НАТО.
По данным СМИ, полиция нашла в лодке россиянки беспилотник, записи с которого её заинтересовали. Правоохранители намерены изучить материалы с дрона, а также с фотоаппарата и смартфонов.
— Мы должны убедиться, что это не было прикрытием для шпионской миссии, — заявил источник в полиции.
Модель из Уфы, которая утонула на Сардинии, поражала европейские агентства своей красотойНесчастный случай произошёл несколько дней назад, когда девушка решила покататься вместе с парнем на лодке.
Напомним, трагедия произошла несколько дней назад. Пара арендовала резиновую лодку, и во время поездки девушка решила искупаться, однако вернуться на борт не смогла. Молодого человека удалось спасти. Позже стало известно, что родные россиянки не могут вернуть её тело на родину.