Постпред России при ООН заявил, что ситуацию с Навальным могли срежиссировать те, кому это выгодно

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что ситуация с блогером Алексеем Навальным напоминает грязную игру, поставленную теми, кому это выгодно.
— Весь этот инцидент не может не наводить на мысли о какой-то грязной постановочной игре. Это ведёт нас к риторическому вопросу: кому это выгодно — тот это и сделал, — сказал Небензя на заседании Совбеза ООН по вопросу ликвидации сирийского химического оружия.
Отношение Запада к делу Навального напомнило Лаврову Солсбери и крушение MH17На запросы России Германия не отвечает, но требует расследования.
Дипломат добавил, что у российской стороны нет оснований для начала расследования, так как омские врачи не нашли следов химического оружия в анализах блогера. Небензя отметил, что Германия так и не предоставила доказательств, которые позволили бы сделать заключение, что речь идёт о преднамеренном преступлении.
Как отмечает ТАСС, тему, касающуюся Навального, на заседании Совбеза по Сирии подняли США и страны Европы, несмотря на то что это противоречило заявленной повестке.
Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в том, что Навального отравили этим веществом.