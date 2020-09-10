Постпред России при ООН заявил, что ситуацию с Навальным могли срежиссировать те, кому это выгодно

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что ситуация с блогером Алексеем Навальным напоминает грязную игру, поставленную теми, кому это выгодно.

— Весь этот инцидент не может не наводить на мысли о какой-то грязной постановочной игре. Это ведёт нас к риторическому вопросу: кому это выгодно — тот это и сделал, — сказал Небензя на заседании Совбеза ООН по вопросу ликвидации сирийского химического оружия.

Дипломат добавил, что у российской стороны нет оснований для начала расследования, так как омские врачи не нашли следов химического оружия в анализах блогера. Небензя отметил, что Германия так и не предоставила доказательств, которые позволили бы сделать заключение, что речь идёт о преднамеренном преступлении.