Отношение Запада к делу Навального напомнило Лаврову Солсбери и крушение MH17

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с Алексеем Навальным и провёл параллели с другими инцидентами, когда Запад пытался давить на Москву. Речь об отравлении Скрипалей в Солсбери и крушение лайнера с рейса MH17 на Украине.
В этот раз Берлин отказывается представить России результаты обследования Алексея Навального, заявляет, что он был отравлен, и требует некоего расследования в РФ.
— Это напоминает те прецеденты, которые были созданы нашими западными коллегами и после отравления в Солсбери, когда всё было засекречено, и мы не имеем никакой информации, в том числе информации о том, где находятся российские граждане Скрипали, — сказал Лавров.
Похожая ситуация была и с MH17. Нидерланды не реагировали на призывы России провести совместное детальное расследование, но продолжали обвинять Москву в отказе от сотрудничества.
В Кремле прокомментировали слухи об улучшении состояния НавальногоТам добавили, что информацией о здоровье блогера не располагают.
Ранее Лавров заявлял, что Берлин показывает абсолютно неприемлемое отношение к законным требованиям и официальным запросам Москвы по ситуации вокруг блогера Алексея Навального.
Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в том, что Навального отравили этим веществом.