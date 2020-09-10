В Якутии запущена работа самой большой угольной шахты в России

В Нерюнгринском районе Якутии началась работа первой очереди крупнейшей в России шахты "Инаглинская" и обогатительной фабрики "Инаглинская-2". Как уточнили представители угледобывающей компании "Колмар", мощность объектов составляет шесть миллионов тонн угля в год, но работы продолжаются, и после запуска всех объектов производства объём добычи угля увеличится вдвое.

— Завершено строительство крупнейших производственных объектов группы компаний "Колмар" — первой очереди самой крупной в России шахты "Инаглинская", фабрики "Инаглинская-2". Реализация проекта осуществляется в две очереди с поэтапным увеличением добывающих мощностей до 12 миллионов тонн в год, — сообщили в пресс-службе угледобывающей компании.

Строительство фабрики и шахты шло при финансовой поддержке Фонда развития Дальнего Востока и Арктики, инвестиции составили четыре миллиарда рублей. По словам гендиректора компании "Колмар" Артёма Левина, вторую очередь шахты и фабрики планируют запустить уже в 2022 году.

— В настоящий момент вложено порядка 20 млрд рублей в строительство первого этапа — фабрика и шахта. Второй этап — ещё 12 млрд, общий проект — 32 млрд, полностью запустить всё под ключ. Через два года мы планируем запустить вторую очередь фабрики и шахты тоже, — сказал Артём Левин.