Гигантская лужа из Южно-Сахалинска обзавелась аккаунтом в Instagram

Жители Южно-Сахалинска нашли креативный способ борьбы с коммунальными проблемами — создали аккаунт в "Инстаграме" для лужи, которой, по их словам, уже 25 лет. "Вечная достопримечательность" теперь делится с подписчиками своими проблемами и рассуждает на философские темы.
— Всем привет! Я лужа возле дома 10 по улице Тихоокеанской в городе Южно-Сахалинске. Мне уже исполнилось 25 лет, и пора по-взрослому осваивать "Инстаграм", — говорится на странице нового "пользователя".
Лужа делится с сотнями фолловеров своей "биографией". В частности, она рассказывает о чиновниках, которые в разные годы обещали местным жителям избавиться от неё. Лужа хвастается, что никому не удалось её победить за 25 лет. За три дня на неё уже подписалось почти тысяча человек.
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