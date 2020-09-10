Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Гигантская лужа из Южно-Сахалинска обзавелась аккаунтом в Instagram

Мокрая достопримечательность хвастается фолловерам, что чиновникам не удалось её победить за 25 лет.

131

Жители Южно-Сахалинска нашли креативный способ борьбы с коммунальными проблемами — создали аккаунт в "Инстаграме" для лужи, которой, по их словам, уже 25 лет. "Вечная достопримечательность" теперь делится с подписчиками своими проблемами и рассуждает на философские темы.

Всем привет! Я лужа возле дома 10 по улице Тихоокеанской в городе Южно-Сахалинске. Мне уже исполнилось 25 лет, и пора по-взрослому осваивать "Инстаграм", — говорится на странице нового "пользователя".

Лужа делится с сотнями фолловеров своей "биографией". В частности, она рассказывает о чиновниках, которые в разные годы обещали местным жителям избавиться от неё. Лужа хвастается, что никому не удалось её победить за 25 лет. За три дня на неё уже подписалось почти тысяча человек.

Ариана Гранде первой из женщин набрала 200 миллионов подписчиков в Instagram

С успехом её поздравила Леди Гага.

Ранее сообщалось, что американский рэпер Дрейк подписался в Instagram на плиточника из Москвы Дмитрия Дроздова.

Выбор редакции

Loading...