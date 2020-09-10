Гигантская лужа из Южно-Сахалинска обзавелась аккаунтом в Instagram

Жители Южно-Сахалинска нашли креативный способ борьбы с коммунальными проблемами — создали аккаунт в "Инстаграме" для лужи, которой, по их словам, уже 25 лет. "Вечная достопримечательность" теперь делится с подписчиками своими проблемами и рассуждает на философские темы.

— Всем привет! Я лужа возле дома 10 по улице Тихоокеанской в городе Южно-Сахалинске. Мне уже исполнилось 25 лет, и пора по-взрослому осваивать "Инстаграм", — говорится на странице нового "пользователя".

Лужа делится с сотнями фолловеров своей "биографией". В частности, она рассказывает о чиновниках, которые в разные годы обещали местным жителям избавиться от неё. Лужа хвастается, что никому не удалось её победить за 25 лет. За три дня на неё уже подписалось почти тысяча человек.