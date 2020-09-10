В России создали дрон для эвакуации людей из зоны лесных пожаров

В России создали беспилотник, способный спасать людей из зоны лесных пожаров. Изначально разработка позиционировалась как грузовой дрон, однако благодаря его характеристикам и возможности удерживать полезную нагрузку до 200 килограммов создатели машины задумались о более важной цели.

— Фактически в недалёком будущем это даст возможность спасти человека из леса в условиях пожара или если он, скажем, потеряется. Пока это первый российский дрон, способный на такие операции. Сейчас мы начали вести общение с представителями МЧС на предмет возможного сотрудничества в области пожаротушения, — рассказал генеральный директор ОКБ "Авиарешения" Дмитрий Арсентьев.

По его словам, дрон сможет поднять в воздух одного человека и перенести его на расстояние до 40 километров. В отличие от спасательных вертолётов беспилотник не требует большой взлётно-посадочной площадки и личного присутствия пилота, что значительно облегчает его использование и снижает возможные риски, а благодаря современным системам погрешность при посадке составляет всего 30 сантиметров.

Изначально дрон разрабатывался для доставки грузов в отдалённые деревни и на промышленные объекты, поэтому аппарат может преодолевать расстояние до 200 километров при температуре от –40 до +40 градусов. Его размеры — пять на три метра, а двигатели работают на бензине АИ-95.