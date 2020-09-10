В Кремле прокомментировали слухи об улучшении состояния Навального

В Кремле не спешат верить сообщениям ряда СМИ о том, что Алексей Навальный пришёл в себя и может говорить. Там предпочитают дождаться официальной информации о состоянии блогера, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Это сообщения СМИ. Мы уже приучились осторожно относиться к сообщениям СМИ и не можем считать сообщения эти за первоисточник до тех пор, пока они не будут подкреплены какой-либо официальной информацией. Мы не располагаем информацией о здоровье пациента, — сказал представитель Кремля.

Напомним, сегодня немецкие СМИ сообщили, что после вывода из искусственной комы Навальный полностью пришёл в себя и даже вспомнил события, предшествовавшие инциденту в самолёте, после которого потребовалась его госпитализация. Впрочем, позже эта информация подверглась сомнениям.

Кроме того, накануне МИД РФ выразил протест Германии из-за голословных обвинений в адрес России по поводу ситуации с блогером. Москва обвинила Берлин в намеренной дискредитации РФ на мировой арене, а также назвала неприемлемым отношением отказ Германии предоставлять материалы по результатам химического анализа пациента.