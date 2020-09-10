Скандальный схимонах Сергий отлучён от церкви

Напомним, схиигумен Сергий стал скандально известен, когда взялся публично отрицать существование коронавируса, критиковать меры безопасности во время пандемии. Епархия лишила его права проповедовать и запретила в служении. 3 июля епархиальный суд лишил его сана и он стал схимонахом. Кроме того, Сергия обвинили в захвате Среднеуральского женского монастыря, основателем и духовником которого тот является.