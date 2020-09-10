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Скандальный схимонах Сергий отлучён от церкви

Священнослужитель стал скандально известен после заявлений об отсутствии коронавируса и "захвата" монастыря на Урале.

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Фото © ТАСС / Сорокин Донат

Схимонах Сергий (Романов), которого ранее лишил сана сам Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отлучён от церкви. О принятом решении объявил председатель церковного суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.

Сегодня принято решение отправить на утверждение правящему архиерею представление об отлучении от церкви, — рассказал он журналистам.

Схимонах Сергий проигнорировал решение патриарха Кирилла о лишении его сана

Ранее Екатеринбургская епархия запретила его в служении и лишила права ношения наперсного креста.

Напомним, схиигумен Сергий стал скандально известен, когда взялся публично отрицать существование коронавируса, критиковать меры безопасности во время пандемии. Епархия лишила его права проповедовать и запретила в служении. 3 июля епархиальный суд лишил его сана и он стал схимонахом. Кроме того, Сергия обвинили в захвате Среднеуральского женского монастыря, основателем и духовником которого тот является.

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