Скандальный схимонах Сергий отлучён от церкви

Схимонах Сергий (Романов), которого ранее лишил сана сам Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отлучён от церкви. О принятом решении объявил председатель церковного суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.
— Сегодня принято решение отправить на утверждение правящему архиерею представление об отлучении от церкви, — рассказал он журналистам.
Схимонах Сергий проигнорировал решение патриарха Кирилла о лишении его санаРанее Екатеринбургская епархия запретила его в служении и лишила права ношения наперсного креста.
Напомним, схиигумен Сергий стал скандально известен, когда взялся публично отрицать существование коронавируса, критиковать меры безопасности во время пандемии. Епархия лишила его права проповедовать и запретила в служении. 3 июля епархиальный суд лишил его сана и он стал схимонахом. Кроме того, Сергия обвинили в захвате Среднеуральского женского монастыря, основателем и духовником которого тот является.