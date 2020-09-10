Три этажа роскоши. Лайф снял на видео особняк арестованного за хищения замминистра энергетики

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Роскошь, которой позавидовали бы английские дворяне. В Одинцовском районе Подмосковья Лайф нашёл особняк замминистра энергетики РФ Анатолия Тихонова. Чиновник теперь арестован и обвиняется в хищении более 600 миллионов рублей.

Площадь его трёхэтажного дома — 717 квадратных метров. Особняк построили в элитном коттеджном посёлке Николино. Участок вокруг него — 30 соток, и, как водится, он обнесён высоким забором и плотной растительностью. Особый шарм участку добавляет фонтан по его центру.

По предварительным данным, этот дом Тихонову в 2011 году подарила его родственница. Предположительно, рыночная стоимость имения составляет около 300 млн рублей.

Сам посёлок тоже не из простых. Там есть круглосуточная охрана, лодочная станция, пляж, приват-клуб с бильярдной и сигарной комнатой, английский паб на берегу.