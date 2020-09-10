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Три этажа роскоши. Лайф снял на видео особняк арестованного за хищения замминистра энергетики

Огромный дом оценивается примерно в 300 миллионов рублей.

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Видео © LIFE

Роскошь, которой позавидовали бы английские дворяне. В Одинцовском районе Подмосковья Лайф нашёл особняк замминистра энергетики РФ Анатолия Тихонова. Чиновник теперь арестован и обвиняется в хищении более 600 миллионов рублей.

Площадь его трёхэтажного дома — 717 квадратных метров. Особняк построили в элитном коттеджном посёлке Николино. Участок вокруг него — 30 соток, и, как водится, он обнесён высоким забором и плотной растительностью. Особый шарм участку добавляет фонтан по его центру.

По предварительным данным, этот дом Тихонову в 2011 году подарила его родственница. Предположительно, рыночная стоимость имения составляет около 300 млн рублей.

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Ранее его обвинили в хищении более 600 миллионов рублей.

Сам посёлок тоже не из простых. Там есть круглосуточная охрана, лодочная станция, пляж, приват-клуб с бильярдной и сигарной комнатой, английский паб на берегу.

По версии следствия, Тихонов вместе с сообщниками украл "не менее 603 миллионов рублей", которые были выделены Минэнерго "для создания информационной системы". Другие предполагаемые участники мошеннической схемы — советник Тихонова Роман Рыжков, вице-президент компании "Ланит" Владимир Макаров и некий Виктор Серебряков. Все подозреваемые задержаны, у них "изъяты документы и предметы, имеющие значение для дела".

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