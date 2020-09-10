Лукашенко заявил, что не отдаст власть: Меня народ не для этого избрал

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власть не отдаст, потому что не хочет, чтобы страна вернулась в 90-е, когда о "власть вытирали ноги". Об этом он заявил во время представления нового генпрокурора страны.

— Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что "власть он не отдаст". Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал, — цитирует Лукашенко БелТА.

Белорусский лидер объяснил, что власть не для того даётся, "чтобы её взял, бросил и отдал". Он подчеркнул, что не хочет возвращения в 90-е, когда о "власть вытирали ноги". При этом Лукашенко исключил, что он "эту власть посиневшими руками" держит ради себя.

— У нас достаточно законодательства и законов для того, чтобы спасти страну от этого нашествия (так Лукашенко говорит о массовых протестах. — Прим. Лайфа), чтобы она не повторила варианты Украины, Ливии, Сирии и так далее, и стабилизировать обстановку в этой стране. Поэтому действуйте по закону и помните, что вы такие же граждане, как и президент страны, — обратился белорусский президент к сотрудникам генпрокуратуры.