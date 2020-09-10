"Могу подарить". Лукашенко не растерялся и вручил девушке зонт

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Генпрокуратуру республики подарил свой зонтик сотруднице ведомства, которая встречала его перед зданием. Погода выдалась дождливая, а ждали его на улице.

Лукашенко сначала вручил девушкам букеты, возникла неловкая пауза, и он протянул зонт: "Могу подарить". Одна из девушек сконфузилась, рассмеялась и приняла подарок из рук президента.

Как сообщает Telegram-канал "Пул Первого", который ведёт пресс-служба белорусского президента, Лукашенко лично представит нового генерального прокурора республики.

На должность нового генерального прокурора белорусский лидер назначил руководителя Государственного комитета судебных экспертиз Андрея Шведа. По мнению Лукашенко, такие кадровые перестановки вполне естественны после выборов.

Ранее президент Белоруссии назначил Романа Головченко на должность премьер-министра страны. Лукашенко также утвердил состав правительства республики.