Президент Сербии Вучич позвонил Путину и рассказал о встрече с Трампом

Президент Сербии Александр Вучич позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Как сообщает пресс-служба Кремля, речь в ходе беседы шла в том числе об итогах недавнего визита главы республики в США.

— Особое внимание уделено проблематике косовского урегулирования. Александр Вучич информировал о переговорах, прошедших в Вашингтоне 4 сентября и в Брюсселе 7 сентября 2020 года, — отметили в Кремле.

Путин подтвердил, что позиция России неизменна — по Косову нужно приемлемое для Белграда компромиссное и сбалансированное решение. И его должен утвердить Совет Безопасности ООН.

Также говорили о партнёрстве России и Сербии, о личном вкладе в это президента Александра Вучича.

— Подчёркнута готовность и далее плотно взаимодействовать с ним по всему комплексу вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня, — подытожили в Кремле.