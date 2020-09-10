Президент Сербии Вучич позвонил Путину и рассказал о встрече с Трампом

Президент Сербии Александр Вучич позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Как сообщает пресс-служба Кремля, речь в ходе беседы шла в том числе об итогах недавнего визита главы республики в США.
— Особое внимание уделено проблематике косовского урегулирования. Александр Вучич информировал о переговорах, прошедших в Вашингтоне 4 сентября и в Брюсселе 7 сентября 2020 года, — отметили в Кремле.
Трамп шокировал Вучича сообщением о переносе Посольства Сербии в Иерусалим — видеоСербский лидер бросил удивлённый взгляд на свою делегацию и стал лихорадочно смотреть в бумаги.
Путин подтвердил, что позиция России неизменна — по Косову нужно приемлемое для Белграда компромиссное и сбалансированное решение. И его должен утвердить Совет Безопасности ООН.
Также говорили о партнёрстве России и Сербии, о личном вкладе в это президента Александра Вучича.
— Подчёркнута готовность и далее плотно взаимодействовать с ним по всему комплексу вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня, — подытожили в Кремле.
Ранее в Кремле прокомментировали пост представителя МИД РФ Марии Захаровой, который возмутил Сербию.