СМИ: Навальный пришёл в сознание и рассказал, что помнит

Российский блогер Алексей Навальный полностью пришёл в себя после выхода из искусственной комы. Как пишет Der Spigel, полиция Берлина усилила охрану в клинике Charite, где находится пациент.

Усиление охраны связано с тем, что Навальный по мере улучшения состояния захочет принимать больше посетителей, уточняет издание. Отмечается, что российскому блогеру удалось в деталях вспомнить события, предшествовавшие коме, вплоть до того, как ему стало плохо на борту самолёта. Навальный снова может говорить и, возможно, скоро расскажет о случившемся, пишет Spigel.

Согласно прогнозу врачей, физически пациенту удастся восстановиться как минимум на 90%, а психически он уже восстановился практически полностью.

Впрочем, материал немецкой газеты уже подвергли критике. В полиции заявили агентству РИА "Новости", что не знают, откуда у Spigel данные об усилении охраны. Сами они комментировать меры безопасности отказываются. А пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш написала в соцсетях, что "статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей".

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа. Через несколько дней блогера доставили в берлинскую клинику "Шарите". Иностранные специалисты заявили, что Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим ядом "Новичок", однако российские эксперты, медики и даже сами создатели вещества усомнились в том, что Навального отравили этим ядом.