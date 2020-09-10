Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Лось вышел из парка и устроил переполох на востоке Москвы — видео

Животное растерянно носилось между домами, пытаясь найти обратный путь в лес.

99

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Жители столичных районов Измайлово и Перово немало удивились, встретив на улицах города лося. Животное прибежало со стороны Измайловского парка и испуганно носилось в жилых дворах и по автомобильным трассам.

Никто из прохожих не пострадал, но прежде всего потому, что сам лось больше боялся людей и старался к ним не приближаться. Оказавшиеся поблизости сотрудники полиции попытались поймать животное или хотя бы загнать его обратно в сторону лесопарка. Однако удалось ли им это сделать — неизвестно.

Лось прогулялся по улицам Петербурга и попал на видео

Парнокопытное постояло на светофоре, а затем свернуло на тротуар.

Ранее Лайф публиковал объяснения биолога, чем обусловлено поведение животных, которые выходят из лесов в города.

Выбор редакции

Loading...