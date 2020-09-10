Лось вышел из парка и устроил переполох на востоке Москвы — видео

Жители столичных районов Измайлово и Перово немало удивились, встретив на улицах города лося. Животное прибежало со стороны Измайловского парка и испуганно носилось в жилых дворах и по автомобильным трассам.

Никто из прохожих не пострадал, но прежде всего потому, что сам лось больше боялся людей и старался к ним не приближаться. Оказавшиеся поблизости сотрудники полиции попытались поймать животное или хотя бы загнать его обратно в сторону лесопарка. Однако удалось ли им это сделать — неизвестно.