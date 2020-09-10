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Кучеров тащит "Тампу" в финал Кубка Стэнли

Гол россиянина за девять секунд до финальной сирены сделал счёт в серии 2–0.

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Фото © NHL.com

Российский нападающий клуба НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров стал автором победной шайбы во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против команды "Нью-Йорк Айлендерс".

А начиналось для "островитян" всё довольно неплохо. Уже на второй минуте встречи форвард Мэтт Мартин вывел "Айлендерс" вперёд.

Под занавес первого периода "молнии" отыгрались: защитник Виктор Хедман точнейшим броском, словно бильярдный шар в лузу, положил шайбу в угол ворот голкипера "островитян" Семёна Варламова.

А когда до конца основного времени игры оставалось всего лишь девять секунд и дело шло к овертайму, Никита Кучеров после шикарной поперечной передачи защитника Райана Макдона броском в касание прошил Варламова, забросив свою 35-ю шайбу во всех розыгрышах плей-офф Кубка Стэнли, что позволило Никите догнать по этому показателю легендарного Павла Буре, у которого столько же голов в играх на вылет за океаном.

Этот гол стал холодным душем для хоккеистов "Айлендерс", которые теперь уступают в серии 0:2. Смогут ли подопечные Барри Тротца переломить сложившуюся ситуацию, узнаем 12 сентября.

НХЛ. Плей-офф Кубка Стэнли. Полуфинал

"Тампа" — "Айлендерс" — 2:1 (1:1; 0:0; 1:0), в серии 2–0

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