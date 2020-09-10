Кучеров тащит "Тампу" в финал Кубка Стэнли

А начиналось для "островитян" всё довольно неплохо. Уже на второй минуте встречи форвард Мэтт Мартин вывел "Айлендерс" вперёд.

А когда до конца основного времени игры оставалось всего лишь девять секунд и дело шло к овертайму, Никита Кучеров после шикарной поперечной передачи защитника Райана Макдона броском в касание прошил Варламова, забросив свою 35-ю шайбу во всех розыгрышах плей-офф Кубка Стэнли, что позволило Никите догнать по этому показателю легендарного Павла Буре, у которого столько же голов в играх на вылет за океаном.