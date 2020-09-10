Кучеров тащит "Тампу" в финал Кубка Стэнли

Российский нападающий клуба НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров стал автором победной шайбы во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против команды "Нью-Йорк Айлендерс".
А начиналось для "островитян" всё довольно неплохо. Уже на второй минуте встречи форвард Мэтт Мартин вывел "Айлендерс" вперёд.
Matt Martin puts home the feed from Leddy to open the scoring early for the Island!#Isles pic.twitter.com/04QWaS06Wk— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) September 10, 2020
Под занавес первого периода "молнии" отыгрались: защитник Виктор Хедман точнейшим броском, словно бильярдный шар в лузу, положил шайбу в угол ворот голкипера "островитян" Семёна Варламова.
Victor Hedman blasts one through Varlamov to tie it up for Tampa!#GoBolts pic.twitter.com/YOGHrNgKKq— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) September 10, 2020
А когда до конца основного времени игры оставалось всего лишь девять секунд и дело шло к овертайму, Никита Кучеров после шикарной поперечной передачи защитника Райана Макдона броском в касание прошил Варламова, забросив свою 35-ю шайбу во всех розыгрышах плей-офф Кубка Стэнли, что позволило Никите догнать по этому показателю легендарного Павла Буре, у которого столько же голов в играх на вылет за океаном.
NIKITA KUCHEROV WITH SEVEN SECONDS LEFT! TAMPA TAKES THE LATE LEAD!#GoBolts pic.twitter.com/ehwehDuqmP— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) September 10, 2020
Этот гол стал холодным душем для хоккеистов "Айлендерс", которые теперь уступают в серии 0:2. Смогут ли подопечные Барри Тротца переломить сложившуюся ситуацию, узнаем 12 сентября.
НХЛ. Плей-офф Кубка Стэнли. Полуфинал
"Тампа" — "Айлендерс" — 2:1 (1:1; 0:0; 1:0), в серии 2–0