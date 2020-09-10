Юноша со сломанным пистолетом ворвался в "Москва-Сити" и начал угрожать прохожим

Молодой человек ворвался в одну из башен комплекса "Москва-Сити" и начал угрожать прохожим пневматическим пистолетом. Приехавшие на место полицейские задержали нарушителя и выяснили, что он неопасен, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

— В полицию поступило сообщение о том, что по адресу Пресненская набережная, д. 4, стр. 2 хулиганит неизвестный и угрожает прохожим, предположительно, травматическим пистолетом. Приехавшие по данному адресу полицейские задержали подозреваемого мужчину 2000 года рождения, у которого в руках действительно был пистолет, — рассказали в ведомстве агентству "Москва".

Юношу доставили в отдел полиции по Пресненскому району, где и выяснилось, что его пневматический пистолет сломан. Правоохранителям предстоит выяснить, что двигало 20-летним нарушителем. По факту случившегося проводится проверка по статьям 144-145 УПК РФ.