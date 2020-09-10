За сутки в России выявили 5363 новых случая коронавируса

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В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 5363 человек. Об этом сообщает Федеральный оперштаб по мониторингу эпидемиологической обстановки. Общее количество выявленных случаев достигло 1 046 370.
На первом месте по количеству новых диагнозов традиционно оказалась Москва. Также в тройку регионов-лидеров попали Санкт-Петербург и Московская область.
В России назвали необычное лекарство, снизившее смертность от коронавируса в пять разОтмечается, что этот препарат вводили пациентам ингаляционно.
Полностью вылечилось от коронавируса и выписалось из больниц накануне 5915 пациентов, а их общее количество с начала года таким образом достигло 862 373 человек. Летальным исходом болезнь закончилась для 128 пациентов, а общее число смертей от вируса в стране составило 18 263.
Впрочем, по количеству жертв коронавируса Россия, даже учитывая размеры её населения, лишь во втором десятке. В первую тройку по этому показателю на сегодняшний день входят США, Бразилия и Индия. В Соединённых Штатах за всё время пандемии скончалось более 190 тысяч человек, а во всём мире количество жертв достигло 900 тысяч.