За сутки в России выявили 5363 новых случая коронавируса

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В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 5363 человек. Об этом сообщает Федеральный оперштаб по мониторингу эпидемиологической обстановки. Общее количество выявленных случаев достигло 1 046 370.

На первом месте по количеству новых диагнозов традиционно оказалась Москва. Также в тройку регионов-лидеров попали Санкт-Петербург и Московская область.

Полностью вылечилось от коронавируса и выписалось из больниц накануне 5915 пациентов, а их общее количество с начала года таким образом достигло 862 373 человек. Летальным исходом болезнь закончилась для 128 пациентов, а общее число смертей от вируса в стране составило 18 263.