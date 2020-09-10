Как выглядит девочка, в спасение которой никто не верил, спустя 18 лет после страшного пожара в Москве

За месяц до того, как Марине Богдановой исполнилось два года — 2 октября 2002-го, — произошло страшное событие, полностью изменившее жизнь её семьи. Мама девочки отправилась в магазин, а когда вернулась, из окон и дверей дома, где спали дочь и муж, валил дым. Женщина бросилась в огонь, чтобы спасти ребёнка, и 40 минут в ожидании скорой пыталась помочь дочке дышать.

Фото © Facebook / Маришка Богданова

Марина получила ожоги второй и третьей степени. У неё обгорело 65% поверхности тела, и прогнозы были неутешительными. Медики думали, что девочка не выкарабкается. Два месяца она провела в реанимации, затем больничные стены стали её вторым домом ещё на полгода. И мама, чтобы быть рядом с дочкой, устроилась работать санитаркой в ту же больницу. Врачи считали, что если пациентка и выживет, то никогда не сможет ходить.

Каждый день маме и бабушке говорили: "Она ещё жива, но мы не уверены, что она доживёт до утра" Марина Богданова

Фото © Facebook / Лёлик Солнце

Когда Марине исполнилось три года, её перевезли в ожоговый центр для детей Shriners Burn Hospital в Бостоне, США, пишет Mirror. Там девочка перенесла ещё несколько операций. Затем последовало длительное лечение. И произошло чудо. Марина не только выжила. Сейчас ей 19, и она может ходить, пишет картины, участвует в шоу талантов и гордится своими шрамами.

Фото © Facebook / Лёлик Солнце