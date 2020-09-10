В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1434 человека

От коронавирусной инфекции в Москве вылечилось ещё 1434 пациента. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1434 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 226 274, — сказала Ракова.
В России создадут систему учёта врачей, работающих в "красной зоне" по коронавирусуЭто позволит разработать рекомендации, подобные критериям труда на вредных производствах.
Напомним, что число жертв коронавирусной инфекции в мире перевалило за отметку в 900 тысяч человек. На первом месте по числу летальных исходов идут США (190 649), на втором — Бразилия (127 464), замыкает тройку Индия (73 890). Россия — только во втором десятке.