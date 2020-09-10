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В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1434 человека

Число идущих на поправку продолжает расти.

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Фото © Бобылев Сергей / ТАСС

От коронавирусной инфекции в Москве вылечилось ещё 1434 пациента. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1434 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 226 274, — сказала Ракова.

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Это позволит разработать рекомендации, подобные критериям труда на вредных производствах.

Напомним, что число жертв коронавирусной инфекции в мире перевалило за отметку в 900 тысяч человек. На первом месте по числу летальных исходов идут США (190 649), на втором — Бразилия (127 464), замыкает тройку Индия (73 890). Россия — только во втором десятке.

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