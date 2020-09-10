В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1434 человека

От коронавирусной инфекции в Москве вылечилось ещё 1434 пациента. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1434 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 226 274, — сказала Ракова.