Семьям погибших из-за тайфуна "Майсак" в Приморье выплатят по 300 тысяч рублей

Сдувает крыши и вырывает деревья. На Владивосток обрушился супертайфун "Майсак" Обстановка может ухудшиться — синоптики прогнозируют усиление ветра до 38 м/с.

Ранее сообщалось, что жертвами супертайфуна в Приморском крае стали два члена экипажа плавкрана. Ещё один человек погиб при падении дерева. Более 50 человек обратились за медицинской помощью с травмами, полученными в результате ураганного ветра.