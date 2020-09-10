Семьям погибших из-за тайфуна "Майсак" в Приморье выплатят по 300 тысяч рублей

Правительство Приморского края выделит материальную помощь семьям погибших из-за тайфуна "Майсак". Разовая выплата предусмотрена родителям, супругам, несовершеннолетним детям, детям-инвалидам и детям, обучающимся на очных отделениях профобразовательных учреждений.
— Размер выплаты составляет 300 тысяч рублей на семью. Разовая материальная помощь предусмотрена супругам, состоящим в зарегистрированном браке, родителям погибших, — уточнили представитель пресс-службы кабмина.
Сдувает крыши и вырывает деревья. На Владивосток обрушился супертайфун "Майсак"Обстановка может ухудшиться — синоптики прогнозируют усиление ветра до 38 м/с.
Ранее сообщалось, что жертвами супертайфуна в Приморском крае стали два члена экипажа плавкрана. Ещё один человек погиб при падении дерева. Более 50 человек обратились за медицинской помощью с травмами, полученными в результате ураганного ветра.