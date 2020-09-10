Опрос: Большинство россиян не работает по специальности, на которую учились в вузе

Почти две трети россиян (64%) не работают по профессии, на которую обучались в вузах или училищах. И только 36% трудятся по специальности, полученной во время обучения. Такие данные исследования рынка труда приводят специалисты сервиса "Работа.ру" и портала "Рамблер".

— Большинство опрошенных (64%) указали, что не работают по профессии, которую получали в училищах или вузах. При этом 40% респондентов отметили, что вообще никогда не работали по специальности из диплома, а 24% работали, но в прошлом. Только 36% участников продолжают дело, изученное в институте, — цитирует выдержки из исследования ТАСС.

Несмотря на то что большинство трудится не по полученной специализации, россияне не спешат менять место работы. По данным аналитиков, 32% граждан всегда трудились на одном месте, 29% респондентов не меняли работу около четырёх-пяти лет, 18% опрошенных меняют работу раз в один-два года, 14% — раз в три года, 7% граждан привыкли менять работу чаще одного раза в год.

Наиболее частой причиной для работы не по специальности, полученной в вузе, была названа низкая заработная плата — 28%. Каждый пятый опрошенный заявил, что просто не смог найти работу по своей специальности. Лишь 13% ответили ,что им разонравилась данная форма деятельности, чтобы заниматься ей после обучения.

Исследование проводилось в сентябре 2020 года на всей территории России. В опросе приняли участие более 4,2 тысячи пользователей портала "Рамблер" и свыше четырёх тысяч пользователей сервиса "Работа.ру".