На киевского профессора завели уголовное дело за слова о "президенте-еврее"

Уголовное дело возбуждено в отношении профессора кафедры географии Киевского национального университета им. Шевченко Петра Масляка. Как сообщили в Нацполиции Украины, причиной для расследования стала его публикация в "Фейсбуке", содержащая признаки нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений. В частности, в записи Масляк утверждал, что якобы евреи считают украинцев "дебилами и животными".

Профессор также привёл историю из метрополитена, где стал свидетелем того, как группа евреев-хасидов зашла без масок и не оплатила проезд. А сотрудники полиции не предприняли никаких действий, в то время как украинцев они задерживают за отсутствие масок.

Кроме того, он пересказал разговор с некими евреями, которые удивились выбору Владимира Зеленского на пост президента, уточнив, что "выбрать президентом этнического еврея могли только скоты".