Москвичам рассказали, в каких парках можно потанцевать во время холодов

С наступлением холодов большинство танцевальных площадок под открытым небом закроются, однако в некоторых парках столицы можно танцевать круглый год, сообщается на сайте мэра Москвы.

Так, в Измайловском парке круглый год танцуют танго и другие латиноамериканские танцы. В хорошую погоду участники собираются на открытой эстраде Северной площади, а во время дождя и сильных морозов — в павильоне "Студио-парк", находящемся рядом.

Любителей танцевать на свежем воздухе вне зависимости от сезона также ждут в Воронцовском парке. Здесь изучают бачату, вальс, восточные и эстрадные танцы. Встречи проходят бесплатно у главной сцены парка по воскресеньям с 11:00 до 12:00.

В парке "Фили" по понедельникам и пятницам с 17:00 до 19:00 устраивают бесплатные мастер-классы по историческим и современным бальным танцам для горожан старшего поколения.

Также начинают свою работу студии при парковых досуговых центрах. Большинство из них будет работать с сентября по май.

До октября последние же уроки на свежем воздухе можно получить в парках "Красная Пресня", "Северное Тушино", "Кузьминки" и "Эрмитаж", а также в Перовском, Лианозовском парках и в Саду имени Баумана.