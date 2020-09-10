Столкнулись паровозиком. Такси притормозило и спровоцировало массовое ДТП в Москве — видео

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Массовое ДТП с участием пяти легковушек и грузовика произошло на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве, сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта.

— На улице Сущёвский Вал, 71 (внешняя сторона ТТК, средний ряд) столкнулись пять автомобилей и грузовик. Детали уточняются, — говорится в телеграм-канале Дептранса.

На кадрах с моментом аварии видно, что массовое ДТП произошло после остановки автомобиля такси прямо посреди трассы. Водители ехавших позади него трёх легковушек успели затормозить и предотвратить столкновение, но в "паровозик" влетел грузовик. В Дептрансе уточнили, что в результате ДТП никто не пострадал, но автомобили получили сильные кузовные повреждения.