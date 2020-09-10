Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Столкнулись паровозиком. Такси притормозило и спровоцировало массовое ДТП в Москве — видео

Казалось бы, беда почти миновала — водители трёх машин смогли вовремя остановиться. Но большегруз оказался не таким манёвренным.

889

Видео © Дептранс Москвы

Массовое ДТП с участием пяти легковушек и грузовика произошло на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве, сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта.

На улице Сущёвский Вал, 71 (внешняя сторона ТТК, средний ряд) столкнулись пять автомобилей и грузовик. Детали уточняются, — говорится в телеграм-канале Дептранса.

На кадрах с моментом аварии видно, что массовое ДТП произошло после остановки автомобиля такси прямо посреди трассы. Водители ехавших позади него трёх легковушек успели затормозить и предотвратить столкновение, но в "паровозик" влетел грузовик. В Дептрансе уточнили, что в результате ДТП никто не пострадал, но автомобили получили сильные кузовные повреждения.

Пассажира выбросило на дорогу. Камеры сняли момент жёсткого ДТП в Петербурге

В результате аварии чудом никто не погиб.

Ранее Лайф рассказывал о ДТП в Ингушетии, жертвами которого стали три человека. Причиной аварии стал рискованный манёвр обгона: по традиции водители соревновались за право ехать рядом с машиной невесты и жениха.

Выбор редакции

Loading...