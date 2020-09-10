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В США обвинили "российских хакеров" в атаке на фирму, связанную с Байденом

При этом, как утверждают сторонники кандидата в президенты, злоумышленникам не удалось преодолеть защиту сервисов компании.

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден. Фото © ТАСС / AP Photo / Patrick Semansky

Специалисты американской корпорации Microsoft зафиксировали попытку кибератаки на фирму, занимающуюся консультациями кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. По мнению представителей IT-корпорации, за атакой могут стоять некие "российские хакеры". Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой сразу на три своих источника в компании.

Сообщается, что Microsoft уже уведомила консалтинговую фирму SKDKnickerbocker о прошедшей атаке. Якобы прежде всего целью злоумышленников стали компьютеры персонала фирмы. При этом источник агентства утверждает, что хакерам не удалось достигнуть поставленных целей из-за хорошей защиты сетей SKDKnickerbocker.

По сообщениям источников, одним из методов атаки стал обычный фишинг, т.е. метод, при котором хакеры путём обмана пользователя получают доступ к его паролям, притом жертва киберпреступников сама посылает ценные данные злоумышленникам.

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