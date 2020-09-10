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Блогер рассказала о способах обмана туристов в Крыму

Путешественница призвала не поддаваться на уловки нечестных бизнесменов.

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Фото © Мальгавко Сергей / ТАСС

Недавно отдохнувшая в Крыму туристка осталась слегка разочарована поездкой. Девушка заметила, как некоторые нечестные предприниматели пытаются нажиться на беспечных гостях. Об этом она рассказала в своём блоге.

Самый распространённый способ выманить деньги — это фотографии. Девушка пишет, что это давно известная схема, когда туристам предлагают сделать снимок с аниматорами в костюмах или с животными.

Они говорят, что заплатите столько, сколько не жалко. Вы соглашаетесь, делаете фото, и он говорит вам прайс, — пишет блогер.

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Среди других часто встречающихся способов нажиться на туристах: двойное меню, где для местных жителей всё дешевле. Завышенная стоимость водных аттракционов — "таблетки" или "банана". И, конечно, водители такси у аэропорта или вокзала, которые убеждают туристов, что маршрутки ходят редко.

В большинстве случаев это неправда. Например, от аэропорта Симферополя курсируют специальные маршрутки до вокзалов и других точек, — объясняет девушка.

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