На юге Москвы ранним утром мужчина зарезал жену на глазах у прохожих

На юге Москвы мужчина с ножом набросился на свою супругу. Инцидент произошёл около шести утра возле торгового центра "Каширская плаза".

Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, 36-летний мужчина нанёс 29-летней жертве семь ударов, от чего та скончалась на месте. Всё это происходило на глазах у прохожих, которые и вызвали полицию. Злоумышленника задержали.