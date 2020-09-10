На юге Москвы ранним утром мужчина зарезал жену на глазах у прохожих

На юге Москвы мужчина с ножом набросился на свою супругу. Инцидент произошёл около шести утра возле торгового центра "Каширская плаза".
Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, 36-летний мужчина нанёс 29-летней жертве семь ударов, от чего та скончалась на месте. Всё это происходило на глазах у прохожих, которые и вызвали полицию. Злоумышленника задержали.
Житель Татарстана попытался зарезать бывшую жену в магазине — видеоПолиция ввела план "Перехват", ведутся поиски преступника.
Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье пьяный мужчина зарезал супругу, которая работала воспитателем в детском саду. Трагедия произошла прямо на глазах у детей. Мужчина арестован.