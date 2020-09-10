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На юге Москвы ранним утром мужчина зарезал жену на глазах у прохожих

Злоумышленник наносил удары ножом прямо на глазах у прохожих.

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Фото © Getty Image

На юге Москвы мужчина с ножом набросился на свою супругу. Инцидент произошёл около шести утра возле торгового центра "Каширская плаза".

Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, 36-летний мужчина нанёс 29-летней жертве семь ударов, от чего та скончалась на месте. Всё это происходило на глазах у прохожих, которые и вызвали полицию. Злоумышленника задержали.

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Полиция ввела план "Перехват", ведутся поиски преступника.

Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье пьяный мужчина зарезал супругу, которая работала воспитателем в детском саду. Трагедия произошла прямо на глазах у детей. Мужчина арестован.

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