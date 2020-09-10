"Договор закончился после приговора". Пашаев счёл завершённой свою работу с Ефремовым

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что его работа по защите интересов Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП закончилась после приговора. Таким образом юрист прокомментировал сообщения об очередном отказе актёра от его услуг.
— У нас с ним был договор, он закончился после приговора. Это право Ефремова решать, будем ли мы вместе работать дальше или он будет искать другого адвоката, — заявил Пашаев ТАСС.
При этом он признал, что во время судебного процесса над Ефремовым нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката в общении со СМИ. По словам Пашаева, он "сказал лишнее журналистам". На данный же момент адвокат продолжает заниматься своими обязанностями по делу Ефремова. Он уже подал в суд краткую апелляционную жалобу на приговор артиста и работает над расширенной. Юрист планирует отправить апелляцию в Мосгорсуд через два дня.
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Напомним, Михаила Ефремова признали виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима и выплате компенсации одному из членов семьи погибшего в размере 800 тысяч рублей. После приговора правозащитники сообщили, что Ефремов снова отказался от услуг своего адвоката. Пашаев называл эти заявления глупостью.
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