"Договор закончился после приговора". Пашаев счёл завершённой свою работу с Ефремовым

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что его работа по защите интересов Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП закончилась после приговора. Таким образом юрист прокомментировал сообщения об очередном отказе актёра от его услуг.

— У нас с ним был договор, он закончился после приговора. Это право Ефремова решать, будем ли мы вместе работать дальше или он будет искать другого адвоката, — заявил Пашаев ТАСС.

При этом он признал, что во время судебного процесса над Ефремовым нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката в общении со СМИ. По словам Пашаева, он "сказал лишнее журналистам". На данный же момент адвокат продолжает заниматься своими обязанностями по делу Ефремова. Он уже подал в суд краткую апелляционную жалобу на приговор артиста и работает над расширенной. Юрист планирует отправить апелляцию в Мосгорсуд через два дня.