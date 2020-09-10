У "Пятёрочки" появятся клиенты-шпионы

Торговая сеть в рамках программы "Обратная связь" запустила на базе своего мобильного приложения проект "Шпионский клуб". В "разведку" может пойти любой покупатель магазина.

Тем, кто часто покупает продукты в "Пятёрочке", ретейлер предлагает стать спецагентом и вступить в закрытый клуб. Агенты "Шпионского клуба" выступают в роли тайных покупателей и проверяют магазины на предмет свежести продуктов, чистоты и порядка, а также соответствия общим стандартам. Задания постоянно обновляются, адаптируясь под конкретные задачи бизнеса в каждом регионе. Отбор "шпионов" осуществляет торговая сеть на основании нескольких критериев — частота покупок и активность пользования мобильным приложением "Пятёрочка", при этом из выборки исключаются сотрудники компании. Кроме того, агенты должны активно и добросовестно выполнять задания, иначе они могут быть исключены из клуба. Магазины для проверки подбираются автоматически с учётом местоположения агента, и, чтобы приступить к выполнению, необходим check-in в магазине. Шпион может также забронировать задание и пройти его в удобное время. При прохождении заданий к выбранным ответам обязательно требуется загрузить подтверждающие фотографии.

За выполнение заданий агент клуба получает баллы на свою "Выручай-карту" (от 100 до 200 в зависимости от сложности), что служит дополнительной мотивацией.

Полученные от агентов результаты обязательно проходят модерацию — проверку корректности всей информации и её подтверждение фотографиями. На сегодняшний день таким образом ежедневно обрабатывается порядка 1000 анкет и моментально регистрируются все жалобы, поступившие в рамках "Шпионского клуба". Информация о выявленных недочётах отправляется по электронной почте директорам магазинов для оперативного устранения. Параллельно во внутренней системе формируется сводный отчёт, позволяющий руководству определить точки роста, проанализировать динамику изменения в разных регионах. В будущем также планируется проводить регулярные встречи наиболее активных агентов клуба с руководством сети, а также вовлекать их в социальные и экологические проекты компании.