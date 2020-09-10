Нарколог рассказал, на сколько россияне пьют меньше европейцев

Жители России за год выпивают на два-три литра алкоголя меньше, чем жители Европы. Об этом рассказал главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

— За 10 лет практически в два раза снизилось в России количество потребляемого алкоголя, измеряемого в литрах абсолютного спирта, на душу населения в год с 18 до 9,5 литра... В сравнении с Европой мы пьём сейчас меньше порядка на два-три литра в год, — сообщил он в беседе с агентством "Москва".

По словам врача, не существует безопасной дозы алкоголя для людей, у которых есть проблемы со здоровьем.