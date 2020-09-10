В США преподавателю пришлось уволиться после признания, что она не афроамериканка

Преподавательница Университета Джорджа Вашингтона Джессика Круг была вынуждена покинуть работу после того, как призналась, что в течение долгого времени строила из себя афроамериканку. Как сообщает портал azcentral со ссылкой на заявление вуза, руководство учебного учреждения немедленно разорвало с Круг контракт, когда скандальное заявление было опубликовано в Сети.

— Круг ушла со своей должности, — сообщили в университете, добавив, что на её место уже найдена замена.

Отметим, Джессика Круг занималась изучением стран и народов Африки и Латинской Америки, их диаспор и занималась проблемами идентичности. Как она утверждала ранее, она якобы являлась потомком переселенцев в США из Северной Африки, афроамериканцев из Бронкса и темнокожих предков из стран Карибского моря. Признавшись во всём, Круг назвала свою ложь аморальной и "колониальной". Такое поведение она объяснила психологическими травмами из детства и в целом проблемами со своей психикой.