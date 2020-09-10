На Кавказе партнёра "Россетей" заподозрили в хищении 670 млн рублей на счётчиках

На Кавказе Следственный комитет возбудил уголовное дело против врио директора компании, занимающейся установкой приборов учёта электроэнергии, и нескольких его сотрудников. Как сообщает пресс-служба ведомства, они подозреваются в хищении более 670 миллионов рублей.

По данным СК, в течение последних трёх лет сотрудники АО "Распределительная сетевая компания" города Черкесска похищали средства у компании "Россети Северный Кавказ", с которой у них был заключён договор. Деньги выводились на расчётные счета аффилированных организаций.

Отмечается, что директор, являющийся также членом местной участковой избирательной комиссии, объявлен в розыск. По подозрению в соучастии задержана главный бухгалтер компании, суд отправил её под домашний арест. Тем временем следователи провели ряд обысков в офисах как самой компании, так и аффилированных организаций, изъяв документы и другие носители информации, которые могут содержать данные об их финансовой деятельности.