"Мешок на голову". Колесникова заявила, что её похитили и пытались вывезти из Белоруссии

Член Координационного совета оппозиции Белоруссии, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова обратилась в белорусский Следственный комитет с заявлением о её похищении и угрозах. По её словам, сотрудники белорусских спецслужб незаконно удерживали её, пытались выдворить за пределы страны, надели мешок на голову и постоянно угрожали физической расправой.

— После того как сотрудники КГБ РБ осознали, что добровольно из Белоруссии я не уеду, мне надели на голову мешок, затолкали в микроавтобус и вывезли на белорусско-украинскую границу, где с применением силы против моей воли пытались выдворить меня из Республики Беларусь. После того как я порвала свой паспорт, исключив таким образом въезд на территорию Украины, меня снова посадили в микроавтобус и доставили в Мозырский пограничный отряд, — говорится в обращении, написанном на имя председателя СК Белоруссии Ивана Носкевича.

Колесникова добавила, что готова дать подробные пояснения по данным фактам и уведомлена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных обвинений.