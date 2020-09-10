"Мешок на голову". Колесникова заявила, что её похитили и пытались вывезти из Белоруссии

Член Координационного совета оппозиции Белоруссии, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова обратилась в белорусский Следственный комитет с заявлением о её похищении и угрозах. По её словам, сотрудники белорусских спецслужб незаконно удерживали её, пытались выдворить за пределы страны, надели мешок на голову и постоянно угрожали физической расправой.
— После того как сотрудники КГБ РБ осознали, что добровольно из Белоруссии я не уеду, мне надели на голову мешок, затолкали в микроавтобус и вывезли на белорусско-украинскую границу, где с применением силы против моей воли пытались выдворить меня из Республики Беларусь. После того как я порвала свой паспорт, исключив таким образом въезд на территорию Украины, меня снова посадили в микроавтобус и доставили в Мозырский пограничный отряд, — говорится в обращении, написанном на имя председателя СК Белоруссии Ивана Носкевича.
Колесникова добавила, что готова дать подробные пояснения по данным фактам и уведомлена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных обвинений.
Адвокат белорусской оппозиционерки Колесниковой заявила о полученных подзащитной ушибах при задержанииТакже, по словам юриста, в СИЗО у неё поднималось давление и беспокоило сердце.
Напомним, 8 сентября СМИ сообщили о задержании Марии Колесниковой при попытке сбежать из Белоруссии. В Координационном совете оппозиции опровергли эту информацию и заявили, что политик не собиралась покидать страну. Также появлялась информация о том, что Колесникова порвала свой паспорт, когда её хотели вывезти из республики.